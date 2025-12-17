Луис Суарес остава още 1 г. с Меси в "Интер Маями"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският „Интер Маями" обяви официално, че е подписал нов договор с нападателя Луис Суарес, който ще е в сила до края на сезон 2026 в МЛС (Мейджър Лийг Сокър).

Предишното споразумение на 38-годишния футболист изтече след края на тазгодишната кампания сезон, която приключи с първа титла за отбора. В него уругваецът си партнира с мегазвездата Лионел Меси, с когото бе съотборник и в "Барселона".

Самият аржентинец миналия месец преподписа с "Интер Маями" до края на 2028-а. През изминалия сезон Суарес взе участие в 50 мача във всички турнири, като отбеляза 17 гола и направи 17 асистенции.