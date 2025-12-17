Гимнастици от 13 клуба спорят за отличията на турнир "Йордан Йовчев"

Сто състезатели от 13 клуба са заявили участие в 12-ото издание на турнира по спортна гимнастика, носещ името на легендата Йордан Йовчев, за купа „Дженерали".

Надпреварата ще се проведе в събота (20 декември) в залата на Национална спортна база „Раковски".

Според регламента турнирът ще включва както индивидуална, така и отборна надпревара. В мъжкото направление категориите са четири – родени през 2017, 2016, 2015–2014 и 2013–2012 година, а в женското са три – родени през 2009–2010, 2011–2012 и 2013–2014 година.

„Трябва да обърнем внимание върху подрастващото поколение – надеждите ни са в него. Целта е да има приемственост между юноши, девойки, мъже и жени. Ние, като Българска федерация по гимнастика, заедно с клубовете, които имат нужда от подкрепа, е важно да гледаме в една посока. Трябва да имаме силно вътрешно първенство, за да изградим и силен национален отбор. В крайна сметка състезателите се създават в клубовете. Ако вътрешният календар е слаб, и националният отбор ще бъде слаб. Затова организираме тези турнири – за да мотивираме децата, да има за какво да се борят и да печелят медали, и да се срещат по-често с конкуренцията", сподели легендата на българската спортна гимнастика Йордан Йовчев.