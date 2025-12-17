ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка покори Южния полюс след 110 км ски преход

Стилиян Петров: Тази българска футболна система е обречена!

Рекордьорът по мачове в националния отбор и един от символите на последното класно българско поколение Стилиян Петров разкри тоталното си разочарование от състоянието на футбола у нас, както своята убеденост, че в този си вид за него няма никаква надежда, чрез следния пост във фейсбук:  

"След вчерашното ми скитане в Лондон, на връщане във влака до мен седнаха двама младежи. Български младежи, учещи в Англия. След многото засегнати теми - политика, образование, възможности, логично и съвсем естествено дойде ред и на българския футбол.

Георги зададе много актуален въпрос: - г-н Петров какво става с футбола в България?

Хмм, интересно.

След кратка пауза се чудех как да отговоря и в каква насока точно да продължа разговора. Позитивизъм ли да покажа, разочарование, или пък да продължа с истината. Как да обясня на две млади момчета, които също като мен са тренирали и имали мечти да играят футбол, че тази българска футболна система е обречена?

Корупционните похвати ли да обсъдя, зависимостите ли да изтъкна, прогнилия процес на ръководене ли, интересите на определени политици и хора, искащи доходен индивидуален комфорт?!

Да обсъдя закъснелия процес на иновация, визия и идеи? Инфраструктурата, където изобщо я има, или пък ДЮФ, методика или пък просто да се подсмихна и да предложа да обсъдим друга по-интересна тема.

Как бихте отговорили вие на тези две български момчета, пътуващи по-света?"

