Шампионки по конен спорт и модерен петобой с приза „Спортист на годината" на Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Анна Ангелова е носител на приза "Спортист на годината" при мъжете и жените във Велико Тръново – тя е трикратна шампионка на България по езда.

Младата лекоатлетка Антония Начева грабна отличието в категорията при юношите и девойките. Само през настоящата година Антония има осем републикански титли и бронз от европейско първенство.

Треньор на 2025-а година на Велико Търново е Миглена Христова, която и като състезател, и като наставник пише историята на Хандбален клуб „Етър-64".

Даниел Панов връчи наградите заедно с председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, със заместник-кмета Георги Недев и с доказани спортни деятели.

В анкетата ‚Спортист на годината" 2-ри при мъжете и жените е Деян Гемижев /хвърляне на диск/, а 3-тото място е за Велизар Михайлов, който жъне успехи в канадската борба. От 4-то до 8-о място почетното класиране е следното: Християна Димитрова /карате/, Петър Роглев /канадска борба/, Александър Пагу /стрелба с лък/, Пресиян Маринов /карате/ и Стела Славчева /моделизми.

При юношите и девойките на второ място се класира Георги Марков /олимпийско карате/, а трета също е каратистка – Амира Абулибде. От четвърто до седмо място класирането е следното: Мартина Тодорова /хандбал/, Дарина Дойнова /карате/, Михаил Русинов /петобой/, Елена Касакова /конен спорт/.

Част от церемонията е и връчването на наградата „Трифон Иванов" за успешен млад футболист от великотърновските школи. Отличието тази година е за 17-годишната надежда на „Етър" Евгени Пейчев.

Кметът благодари на всички спортисти и треньори от клубовете на Велико Търново. "Всеки ваш успех е гордост за всички нас и стимул да развиваме и надграждаме спортната инфраструктура. Пожелавам още по-успешна 2026-а година и нека титлите и медалите да бъдат все повече и повече – както на национално, така и на международно ниво", пожела Даниел Панов.