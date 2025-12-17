"Левски" би ЦСКА за 11-и път поред на волейбол след драматичен обрат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионът в мъжкия ни волейбол "Левски" стигна до драматична победа с 3:2 (25:20, 23:25, 23:25, 25:20, 15:6) във вечното дерби срещу ЦСКА в среща от 10-ия кръг на първенството.

Така "сините" запазиха третата си позиция със 7 успеха, 2 загуби и 20 точки, колкото и вторият „Нефтохимик", който обаче е с по-добра геймова разлика.

Лидер е „Локомотив Авиа" с 8 победи и 21 т. ЦСКА заема четвъртата позиция с 6 успеха, 3 загуби и 21. Първият показател в класирането е броят победи.

След 1:2 тимът на треньора Николай Желязков бе в сложна ситуация, но излезе убедително от нея, след като се справи със съпротивата на водения от Александър Попов "червен" тим.

За "Левски" най-резултатни бяха Тодор Скримов 24 точки (2 аса), Гордан Люцканов 22 (4 блока) и Лазар Бучков с 20 точки. (3 аса, 5 блокади)

След чудесната си дистрибуция за MVP бе избран разпределителят Стоил Палев.

За ЦСКА 18 точки (1 ас) записа австралийският диагонал Хамиш Хейзълдън.

Победата във вечното дерби бе 11-а поред за „сините", чиято последна загуба е от февруари 2022 г.