Руски вратар спаси 4 дузпи и донесе 6-ия трофей на ПСЖ за годината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският вратар Матвей Сафонов направи изумителните 4 спасявани при дузпите, след които ПСЖ спечели междуконтиненталната купа в спор с бразилския "Фламенго".

В Ал Раян (Катар) редовното време и продълженията завършиха наравно 1:1. Хвича Кварацхелия даде аванс на французите в 38-ата минута, а Жоржиньо изравни от дузпа в 62-ата минута.

При дузпите ПСЖ би с 2:1. Сафонов спаси ударите на Саул Нигес, Педро, Лео Перейра и Луис Араужо. Само Де Ла Крус с първата дузпа бе точен за "Фламенго".

За европейския представител пропуски направиха носителят на "Златната топка" и наградата на ФИФА The Best Усман Дембеле и Брадли Баркола. От бялата точка се разписаха Витиня и Нуно Мендеш.

За ПСЖ това е 6-и трофей за годината (титла, купа, купа на лигата , Шампионска лига, суперкупа на Европа и междуконтинентална купа), а френският тим стана едва четвъртия носител на всички възможни купи в една кампания.

Това бяха сторили преди това "Фламенго", "Байерн" и "Барселона".