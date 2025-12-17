ЦСКА купи бразилското ляво крило Лео Перейра

ЦСКА е купил лявото крило Лео Аугусто дос Сантос Перейра от бразилския "Регатас". 25-годишният футболист е играл за последно в елита под наем в "Ресифе". В последния сезон има 22 мача, в които е записал 3 гола и асистенция. Плюс това има 7 мача с гол и 2 асистенции в купа "Нордесте", 3 двубоя за "Копа Судаамерикана" и 7 в "Кампеонате Аугоано".

172-сантиметровият играч е роден в Бангу. Това е второто му излизане в Европа, като има един сезон в португалския "Маритимо". Иначе е ритал за "Коринтианс", "Гремио" и "Атлетико Гаяенсе" в родината си.