Пламен Андреев и "Сантандер" потопиха "жълтата подводница" за 1/8-финал в кралската купа

След силна игра на младежкия национален вратар на България Пламен Андреев втородивизионният "Сантандер" елиминира елитния "Виляреал" и се класира за 1/8-финалите в турнира за кралската купа на Испания.

Пред над 20 000 фенове на своя стадион тимът на юношата на "Левски" се наложи с 2:1 с попадения на Хуан Арана (6, 28).

За "жълтата подводница", оказала се потопена на ранен етап в надпреварата, Айосе Перес вкара почетно в 85-ата минута.

Андреев, който преди дни дебютира за "Сантандер" в Сегунда дивисион, а иначе пази за купата, получи третата най-висока оценка в състава на домакините.

Грандът "Реал" имаше проблеми в края, но се справи с 3:2 при гостуването си на третодивизионния "Талавера".