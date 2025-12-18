ПАОК с Десподов би 4:1 "Марко" за купата на Гърция, пак среща тима на Душан Керкез

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Кирил Десподов бе титуляр при победата на ПАОК с 4:1 над втородивизионния "Марко" в двубой от петия кръг на турнира за купата на Гърция.

Този резултат обаче се оказа недостатъчен, тъй като българинът и съотборниците му не успяха да изместят "Волос" от седмото място в класирането.

По този начин те се надяваха да избегнат среща с "Олимпиакос" на 1/4-финалите, но за да се стигне до такъв мач първо трябва да се справят с "Атромитос" на бившия наставник на ЦСКА и "Ботев" (Пд) Душан Керкез в плейофен двубой.

Преди дни ПАОК записа загуба 0:2 от тима на Керкез в първенството.

Десподов бе титуляр и бе заменен в добавеното време на мача.