ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нюкасъл" - "Манчестър Сити" на полуфинал за купат...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21933702 www.24chasa.bg

ПАОК с Десподов би 4:1 "Марко" за купата на Гърция, пак среща тима на Душан Керкез

1560
Кирил Десподов Снимка: x.com/paok_fc

Българският национал Кирил Десподов бе титуляр при победата на ПАОК с 4:1 над втородивизионния "Марко" в двубой от петия кръг на турнира за купата на Гърция.

Този резултат обаче се оказа недостатъчен, тъй като българинът и съотборниците му не успяха да изместят "Волос" от седмото място в класирането.

По този начин те се надяваха да избегнат среща с "Олимпиакос" на 1/4-финалите, но за да се стигне до такъв мач първо трябва да се справят с "Атромитос" на бившия наставник на ЦСКА и "Ботев" (Пд) Душан Керкез в плейофен двубой.

Преди дни ПАОК записа загуба 0:2 от тима на Керкез в първенството.

Десподов бе титуляр и бе заменен в добавеното време на мача.

Кирил Десподов Снимка: x.com/paok_fc

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата