"Нюкасъл" - "Манчестър Сити" на полуфинал за купата на лигата в Англия

Луис Майли носи с глава успеха на "Нюкасъл". Снимка: Ройтерс

Актуалният носител на трофея в турнира за купата на английската лига "Нюкасъл" ще срещне "Манчестър Сити" в единия полуфинал на тазгодишната надпревара.

"Свраките" се озориха, но биха у дома гостуващия "Фулъм" с 2:1. Йоан Уиса откри резултата за домакините в 10-ата мин, но Саша Лукич изравни само 6 мин по-късно.

Луис Майли вкара победно в 92-ата мин. 

"Сити" пък се наложи в Манчестър с 2:0 над "Брентфорд" след попадения на Райън Шерки (32) и Савиньо (67).

За другия полуфинал "Челси" чака победителя от последната битка от топ 8 между "Арсенал" и "Кристал Палас" на 23 декември.

