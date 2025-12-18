10,30 ч Голф MAX sport 4
13,00 ч Тенис, NextGen (финали) в Джеда MAX sport 1
13,20 ч Сноуборд, СК в Кареца Eurosport 2/БНТ 3
13,30 ч Голф MAX sport 4
14,55 ч Биатлон, СК в Гран Борнан Eurosport 2
15,00 ч Тенис, NextGen (финали) в Джеда MAX sport 1
15,00 ч Снукър Eurosport 1
15,00 ч Волейбол, "Сада Крузейро" - "Перуджа" MAX sport 3
18,00 ч Тенис, NextGen (финали) в Джеда MAX sport 1
18,30 ч Волейбол, "Суехли" - "Осака" MAX sport 3
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,00 ч Волейбол, "Берое" - "Локомотив" MAX sport 2
19,30 ч Футбол, "Галатасарай" - "Истанбул БШ" MAX sport 4
21,00 ч Снукър Eurosport 1
21,15 ч Баскетбол, "Панатинайкос" - "Апоел" MAX sport 1
22,00 ч Футбол, "Кристал П" - "КуПС" bTV Action
22,00 ч Футбол, "Майнц 05" - "Самсун" RING
22,00 ч Футбол, "Лозана" - "Фиорентина" MAX sport 2
22,00 ч Футбол, "Наполи" - "Милан" MAX sport 3
22,00 ч Футбол, "Спарта" - "Абърдийн" MAX sport 4
22,00 ч Футбол, "Рединг" - "Лутън" "Диема спорт" 2