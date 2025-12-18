ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор на лек автомобил е пострадал тежко при ката...

Спорт по телевизията днес

Мария Здравкова и Лора Христова ще участват в спринта в Гран Борнан. Снимка: facebook.com/lora.hristova.5811

10,30 ч Голф MAX sport 4

13,00 ч Тенис, NextGen (финали) в Джеда MAX sport 1

13,20 ч Сноуборд, СК в Кареца Eurosport 2/БНТ 3

13,30 ч Голф MAX sport 4

14,55 ч Биатлон, СК в Гран Борнан Eurosport 2

15,00 ч Тенис, NextGen (финали) в Джеда MAX sport 1

15,00 ч Снукър Eurosport 1

15,00 ч Волейбол, "Сада Крузейро" - "Перуджа" MAX sport 3

18,00 ч Тенис, NextGen (финали) в Джеда MAX sport 1

18,30 ч Волейбол, "Суехли" - "Осака" MAX sport 3

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,00 ч Волейбол, "Берое" - "Локомотив" MAX sport 2

19,30 ч Футбол, "Галатасарай" - "Истанбул БШ" MAX sport 4

21,00 ч Снукър Eurosport 1

21,15 ч Баскетбол, "Панатинайкос" - "Апоел" MAX sport 1

22,00 ч Футбол, "Кристал П" - "КуПС" bTV Action

22,00 ч Футбол, "Майнц 05" - "Самсун" RING

22,00 ч Футбол, "Лозана" - "Фиорентина" MAX sport 2

22,00 ч Футбол, "Наполи" - "Милан" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, "Спарта" - "Абърдийн" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Рединг" - "Лутън" "Диема спорт" 2

