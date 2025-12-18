Мбапе се доближи на един гол от рекорд на Кристиано Роналдо в "Реал"

Килиан Мбапе се доближи до рекорда на Кристиано Роналдо за брой голове в една календарната година с екипа на "Реал" след две попадения при победата с 3:2 над третодивизионния "Талавера" като гост в осминафинал за купата на Краля.

Мбапе, който започна мача с 56 отбелязани гола във всички турнири през 2025 година, сега е на едно попадение от рекорда от 59 гола, поставен от Роналдо през 2013-а. С още един оставащ мач през тази година - в събота срещу "Севиля" в Ла Лига на "Сантяго Бернабеу", френският национал може да изпревари португалецът.

В мача за купата Мбапе вкара от дузпа в 41-ата мин, а след това се разписа и в 88-ата, като между тях автогол си заби защитника Мануел Фарандо.