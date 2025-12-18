ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор на лек автомобил е пострадал тежко при ката...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21934366 www.24chasa.bg

Мбапе се доближи на един гол от рекорд на Кристиано Роналдо в "Реал"

1068
Килиан Мбапе СНИМКА: "РЕАЛ"

Килиан Мбапе се доближи до рекорда на Кристиано Роналдо за брой голове в една календарната година с екипа на "Реал" след две попадения при победата с 3:2 над третодивизионния "Талавера" като гост в осминафинал за купата на Краля.

Мбапе, който започна мача с 56 отбелязани гола във всички турнири през 2025 година, сега е на едно попадение от рекорда от 59 гола, поставен от Роналдо през 2013-а. С още един оставащ мач през тази година - в събота срещу "Севиля" в Ла Лига на "Сантяго Бернабеу", френският национал може да изпревари португалецът.

В мача за купата Мбапе вкара от дузпа в 41-ата мин, а след това се разписа и в 88-ата, като между тях автогол си заби защитника Мануел Фарандо.

Килиан Мбапе СНИМКА: "РЕАЛ"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание