Застреляха футболист в Еквадор

Полицията в Еквадор обяви късно снощи, че 33-годишният футболист Марио Пинейда e бил застрелян при преднамерена атака в момент, когато насилието в страната се засилва, съобщиха световните агенции.

Още един човек, когото полицията не е идентифицирала или е отказала да идентифицира, също е бил застрелян при стрелбата, докато трети на местопрестъплението е бил ранен.

Въпросният Пинейда за последно носеше екипа на един от грандовете в южноамериканската страна "Барселона" (Гуаякил), а в предишни периоди се е подвизавал в други реномирани клубове на контитента като "Флуминензе" (Бразилия), "Индепендиенте дел Вале" и "Насионал" (Кито).

Министърът на вътрешните работи на Еквадор потвърди смъртта на Пинейда, без да даде подробности. Барселона де Гуаякил заяви в изявление, че феновете му са натъжени от смъртта на Пинейда.

Пинейда започна професионалната си кариера в Индепендиенте дел Вале, където игра от 2010 до 2015 година. След това се премести в клуба на крайбрежния град Гуаякил през 2016-а и спечели два титла в първенството. Защитникът имаше и кратък престой в бразилския Флуминенсе през 2022 година, пише БТА.

Еквадорските медии съобщиха, че инцидентът е станал в района на Саманес в северния край на Гуаякил, който се намира на 265 километра (165 мили) югозападно от столицата Кито. Пинейда има и девет мача за националния отбор на страната в периода от 2015-а до 2021-а година.

Еквадорският национален институт за борба с организираната престъпност обяви прогнози, че страната ще изпрати годината с най-много убийства в историята си, като вероятно в края на декември ще бъдат отчетени повече от 9000 убийства. Тази цифра беше 7063 насилствени смъртни случая миналата година и рекордните за тогава 8248 през 2023 г.

Президентът Даниел Нобоа се ангажира да се бори с престъпните организации, които са разширили дейността си на еквадорска територия във връзка с международните наркокартели.

През миналия месец 16-годишно момче, което играе футбол в юношеския отбор на Индепендиенте дел Вале намери смъртта си при престрелка, като не стана ясно дали случайно е бил на мястото на инцидента или е бил замесен в криминални деяния. Два месеца по-рано пък Майкол Валенсия и Леандро Йепес, и двамата играчи на третодивизионния Експаромо Коста, и Джонатан Гонзалес от скромния тим 22-и юни загинаха от огнестрелни рани, също попаднали на пътя на куршумите.