Национал се развихри в Австрия

1164
Борислав Младенов Снимка: FIBA

Националът Борислав Младенов беше най-резултатен при победата на своя клубен тим "Виена Баскет" над "Фюрстенфелд" със 100:55 като домакин в двубой от австрийското първенство за мъже.

Младенов реализира „дабъл-дабъл" от 23 точки и 11 борби, като добави и 3 асистенции за 33 минути на терена.

Съставът от Виена продължи успешния си ход в шампионата и с актив 8-5 заема пето място във временното класиране.

За Борислав Младенов и съотборниците му предстои гостуване на черногорския "Будучност" в Адриатическата лига на 22 декември, а по-късно, на 26 декември, австрийският тим ще гостува на "Оберварт Гънърс" в местното първенство.

