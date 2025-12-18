Никола Цолов: Готов съм за тест във Формула 1, ако ще да ми се обадят и в 7 сутринта

Готов съм за тестове във Формула 1 във всеки момент. Чакам само да ми се обадят - дори и в 7 часа сутринта. Пожелавам си скоро да имам осигурено място в някой отбор.

Това е една от мечтите на Никола Цолов. Българският пилот във Формула 2 направи два впечатляващи уикенда в Катар и Абу Даби.

Донякъде съм изненадан от резултатите във Формула 2, защото изпреварих стари съперници. Но трябва да бъда честен и да призная, че ми предстои да свиквам с новия автомобил. Едно от различните неща е, че воланът е скандално тежък. Какви са целите ми за следващага година? Постоянно място в топ 5 ще бъде добър резултат, допълни вицешампионът и рекордьор по победи във Формула 3.

Пилотът на "Кампос рейсинг" ще изкара празниците със семейството си, а още на 3 януари започва подготовка, която ще протече и извън Европа.