Големи мачове за купата - "Левски" срещу "Лудогорец", цесекарско дерби и битка за Пловдив

Големи дербита ще има в 1/4-финалите за купата на България.

Лидерът в Първа лига "Левски" ще гостува на серийния шампион и носител на националното отличие "Лудогорец" в най-напечения двубой от тази фаза на турнира. Така "сини" и разградчани ще изиграят 3 срещи един срещу друг само в рамките на няколко седмици. За 3 февруари е насрочен мачът за суперкупата, където съперници са именно "сини" и "Лудогорец". Двубоят им от 1/4-финала за купата ще е в периода 10-12-и февруари. А двата тима имат и среща за първенството, който трябва да се играе в края на месеца.

В 1/4-финалите ще има и пловдивско дерби. Жребият отреди един срещу друг "Локо" и "Ботев". Само преди 2 месеца двубоят между тези съперници от първенството не завърши и бе прекратен, след като феновете на "Локо" удариха в главата стража на "Ботев" Даниел Наумов.

В тази фаза на турнира ще има и цесекарско дерби. ЦСКА се падна срещу ЦСКА 1948. "Червените" от "Борисовата градина" със сигурност ще искат реванш от адашите, след като в последните няколко сезона именно отборът, играещ в Бистрица ги спира. Първо за титлата през 2023 г., а след това и в баража за Европа година по-късно. Реално купата е единственият възможен шанс за трофей за играчите на Христо Янев, които изостават много от лидерите в първенството.

Последната двойката е "Ботев" (Враца) - "Арда".

Церемонията по теглене на жребия започна с минута мълчание в памет на големия ни шампион Боян Радев, който почина рано тази сутрин.

Президентът на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов пожела на двама от най-легендарните ни футболисти - Любослав Пенев и Борислав Михайлов, който се борят за живота си, бързо възстановяване.