Мъри с първо зимно попълнение в Турция, чака още две

Треньор на турския "Гьозтепе" Станимир Стоилов заяви, че три нови попълнения през зимата трябва да подсилят атаката на тима, като първото вече е осигурено.

Това е швейцарецът Алексис Антунес, който е на 25 години и идва от швейцарския "Сервет" с договор за три години и половина. Антунес играе като атакуващ полузащитник, плеймейкър, но според сайта transfermarkt.com в момента е контузен. Договорът му изтича през юни 2026-а година и турците вероятно ще платят скромна сума, предвид и здравословното му състояние.

През този сезон има 17 мача и 2 гола във всички турнири, иначе е минал през всички национални формации на Швейцария от U15 до младежкия тим до 21 години.

Сделката ще бъде официализирана на 1-и февруари, от когато влиза и договорът на играча с "Гьозтепе" в сила. Антунес е юноша на "Сервет", а освен в родния си клуб, за кратко е носил екипа на вторoдивизионния "Киасо".

"Както съм казвал и преди, ние имаме нужда от поне три трансфера в предни позиции. Трябва да увеличим конкурентността в тази зона, трябват ни по-продуктивни играчи. Разбира се, имаме идеи по този въпрос и продължаваме усилията си. Надявам се да привлечем най-добрия играч, особено в центъра на атаката. Трябва да се усъвършенстваме и да надминем конкуренцията като качество на футболистите", заяви Стоилов пред видеосекцията на сайта sporx.com.