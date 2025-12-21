5-часовите пътувания с автобус, лягането в 8 и тренировките по шах превърнаха Салах във футболна икона

Роденият на село египтянин не се поддаде на изкушението да живее като разглезена звезда и дори днес продължава да спазва простичкото правило, че с дисциплина, трудолюбие и скромност се постига много

На американска земя Лионел Меси спечели поредния си престижен трофей в живота, а след това с пристигането си в Индия едва не предизвика гражданска война в най-многолюдната страна в света. В същото време на около 3200 километра разстояние Кристиано Роналдо се бори със зъби и нокти да вкара още 46 гола, за да стигне до митичната кота 1000. Постиженията на двете суперзвезди обаче този път не успяха да намерят място на първа страница. Засенчени бяха от мелодраматичната подготовка за развода на Мохамед Салах с "Ливърпул".

Дрязгите между египтянина и легендарния английски гранд с лекота привлякоха вниманието на световната футболна общественост и особено на феновете на Стария континент. В Испания Вини Жуниор също се скара с треньора и поиска да си ходи, но неговите емоции също останаха на заден план. Нищо че играе в Кралския клуб. Мо Салах очевидно е далеч по-харесван от вечно хленчещия бразилец, а историята му е добър пример за всички млади момчета, които искат да покорят футболните върхове.

Да започнем оттам, че сегашната футболна суперзвезда се ражда в селцето Нагриг, отдалечено на около 160 километра от Кайро, но това не успява да го спре от мечтата му да стане футболист. За целта на младини Мо всеки ден пътувал по пет часа от родното си място до египетската столица, за да тренира в една от елитните градски школи.

"Това, което го отличаваше от другите деца, беше невероятната му дисциплина. Много други на негово място биха се отказали заради дългите пътувания и заради другите трудности. Но той не се предаде и нито веднъж не пожела да се скатае. Сигурно дори собствените му родители биха се затруднили да обяснят как така синът им от съвсем малък придоби психическата устойчивост на вече пораснал и утвърден спортист", разказва пред Би Би Си кметът на Нагриг Махер Анвар Щие.

Неговият световноизвестен съселянин по никакъв начин не променя отношението си към света и след като е връхлетян от славата, парите и всички други изкушения

на съвременната цивилизация. Да, купува си всички характерни за богатите спортисти играчки, но страни от шумните компании и извънбрачните приключения. Впрочем Салах се влюбва в момиче от селото му и след сватбата двамата създават здраво семейство, което със сигурност е сред водещите причини за успехите му на терена.

В момента 33-годишният египтянин е не просто популярен и успял футболист. Той е глобална спортна икона, която служи за светъл пример на младите по целия свят. Самият Салах не пропуска възможност да насочи вниманието на публиката към проблемите на подрастващото поколение и неравната битка за спазването на човешките права в най-конфликтните зони на нашата планета. След като напуска Египет, футболистът хем гради кариера,

хем се стреми да подобри положението на хората в родното му село и района. С негови пари са изградени Бърза помощ и религиозен институт, а основаната от него благотворителна фондация се впуска в подкрепянето както на обществено значими каузи, така и на отделни хора в нужда.

"Мо е по-различен от останалите играчи, с които съм се срещал по терените. И то не само заради вродената му скромност. Той обича да прави нещата по правилата и никога не търси прекия път. Лягаше си точно в осем, хранеше се здравословно и въобще живееше така, че да бъде максимално подготвен за изпълнението на високите цели, които си поставяше. Е, явно му се получи", казва Мика Ричардс, който игра със Салах във "Фиорентина".

Наред с правилните диети и спазването на режим, бъдещата звезда на световния футбол се подлага на интензивни тренировки по шах. Целта му е да поддържа в добро ниво както физиката, така и интелекта си. За психическата му устойчивост вече стана дума и благодарение на нея той преодолява трудностите по време на неуспешния си престой в "Челси", където мениджърът Моуриньо често го използва за отдушник на собствените си негативни емоции. После в Италия нещата потръгват и Мо Салах започва да гради репутация на изключителен професионалист по време на престоя си във "Фиорентина" и "Рома". А после дойде време за приказката "Ливърпул", която продължава вече осем години и половина.

"След края на лятото другите момчета идваха с по някое и кило отгоре, а Салах се появяваше с подобрени технически умения. Сякаш беше използвал цялата си ваканция, за да се научи на един- единствен нов номер, който да подобри представянето му. Винаги се държеше като изключителен професионалист и се сърдеше само ако си позволиш да го оставиш на резервната скамейка или го смениш, преди да е приключил мачът. В такива моменти реагираше остро, защото вярваше, че винаги трябва да е част от събитията на терена", внася своя щрих в общата картинка бившият мениджър на "Ливърпул" Юрген Клоп.

Наследникът му Арне Слот си навлече гнева на египтянина именно с опитите си да го научи, че титулярното му място не е гарантирано. Салах видя какво е на резервната скамейка и бронята му се пропука. Забравяйки за дълго градения имидж на изряден и дисциплиниран работник, той изтърси няколко непремерени ругатни по адрес на прекия си началник, прекрачвайки линия, от която няма връщане назад.