БФС и "Левски" се сбогуваха с Боян Радев

От БФС и футболния футболния "Левски" се сбогуваха със символа на българската борба Боян Радев, който почина тази сутрин.

Боян Радев е първият двукратен олимпийски шампион на България, спечелил златните медали на Олимпийските игри в Токио през 1964 година и в Мексико през 1968 година. Той е и световен шампион от първенството в Толедо (Испания) през 1966 година, както и трикратен носител на приза „Спортист на годината на България" – за 1964, 1967 и 1968 година.

Изключителните му заслуги към спорта и олимпийското движение са признати с редица престижни международни и национални отличия. Сред тях са наградата „Златна огърлица" на Международната федерация по борба (ФИЛА), специалният медал „Пиер дьо Кубертен" на Международния олимпийски комитет, както и въвеждането му в Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома, САЩ.

Боян Радев е носител и на едни от най-високите държавни отличия на Република България – орден „Стара планина" първа степен, орден „Св. св. Кирил и Методий" първа степен, почетния знак „Венец на победителя" на Министерството на младежта и спорта, както и на наградите „Златен век" на Министерството на културата и „Спорт и изкуство" на Международния олимпийски комитет. През 2004 година е удостоен със званието почетен гражданин на София.

Българският футболен съюз изказва своите най-искрени съболезнования на семейството, близките на Боян Радев.

Поклон пред светлата му памет.

Светъл път, шампионе", написаха от БФС.

На 24 април 2014 година Боян Радев е избран за спортист на века в Спортен клуб „Левски". Тържеството по награждаване е проведено в музея на спорта на стадион „Васил Левски" и е част от програмата „100 години Левски" по случай вековния юбилей на клуба.

Носител на наградата „Златна огърлица" на Международната федерация по борба (ФИЛА) (31 май 2009 г.), на специалния медал „Пиер дьо Кубертен" на Международния олимпийски комитет (18 септември 2009 г.) за особени заслуги за олимпийското движение. Въведен в Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома, САЩ (24 септември 2009 г.).

Носител е на орден „Стара планина" първа степен за изключителния му принос за развитието на българския спорт (14 февруари 2002 г.), на наградата на Министерството на културата „Златен век" огърлие за големи заслуги в областта на културата и колекционерството (25 февруари 2014 г.), на наградата „Спорт и изкуство" на Международния олимпийски комитет (1 декември 2014 г.), на орден „Св. св. Кирил и Методий" първа степен (18 юни 2010 г.), на почетния знак „Венец на победителя" на Министерството на младежта и спорта (31 януари 2016 г.) и др.

Почетен гражданин на София (2004 г.).

Освен като легендарен състезател по борба – класически стил, Боян Радев е известен и като виден колекционер и дарител. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей, където има наречена на неговото име зала „Дарение Боян Радев". В експозицията са изложени над 170 експоната – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.

ПФК „Левски" изказва своите съболезнования на роднините и близките на големият Боян Радев!

Поклон пред светлата му памет!", написаха от "Левски"