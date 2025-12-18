Sport Republic пак се отказа от "Левски"

Сделка между "Левски" и компанията Sport Republic, която имаше мераци да придобие клуба, няма да има.

В рамките на 2 години голямата корпорация за втори път се отказва от "сините".

Това става ясно от писмо на Sport Republic. От компанията информират, че разговорите са приключили с неуспех и родният клуб няма да има нов собственик.

Една от причините за неосъществяване на сделката е, че в "Левски" не виждат клуба като част от модел с участие на няколко други.

Ето цялата позиция на Sport Republic:

Sport Republic потвърждава, че приключи разговорите относно потенциална инвестиция в ПФК "Левски" (София). "Левски" се намира в силна спортна и организационна позиция, с ясен подем, и нашето искрено желание е клубът да продължи тази положителна траектория.

От самото начало интересът на Sport Republic към "Левски" произтичаше от убеждението ни, че като част от нашата по-широка футболна екосистема, бихме могли да допринесем за по-нататъшното развитие на клуба. Въпреки това, по време на нашите конструктивни разговори с ръководството на "Левски" стана ясно, че те не виждат клуба като част от модел с участие на няколко клуба. Ние напълно уважаваме тази позиция, но тя означава, че не успяхме да постигнем споразумение, тъй като Sport Republic е организация, базирана именно на този модел.

Поради това решението ни да не продължим напред не трябва да се тълкува като оценка на текущото състояние на Левски, а като въпрос на стратегическо съответствие и съвместимост на моделите. Левски остава клуб с горда история, страстна подкрепа и специално място в българския футбол. Пожелаваме на неговото ръководство, играчи и фенове много успехи през следващите години.

Sport Republic остава ангажирана с инвестирането и развитието на устойчиви, конкурентоспособни футболни организации в цяла Европа, които се вписват в нашата цялостна структура от множество клубове.