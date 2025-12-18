Джошуа: Боксьорите разполагаме с лиценз за убиване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един от асовете в тежката категория Антъни Джошуа обяви, че боксьорите имат лиценз да убиват, преди да се изправи срещу Джейк Пол в Маями в петък.

Пол - популярен създател на видео съдържание в ютуб и бившият световен шампион говориха на пресконференция преди мача, пише ДПА, цитирана от БТА.

Джошуа коментира думите на Тайсън Фюри, който го нарече загубеняк без класа заради репликите на Джошуа към него: „Ако мога да те убия, ще те убия."

„Това е моята работа. Ние се бием. Имаме лиценз да убиваме. Много хора не го разбират, но това е моята работа", заяви Джошуа.

Специалистите имат опасения относно разликата в размерите, опита и класата между двамата боксьори, като бившият световен шампион Джошуа се изправя срещу новобранец в полутежка категория с рекорд от 12 победи и една загуба.

Пол каза, че не е обезпокоен от предизвикателството: „Готов съм. Искам най-силните му удари."

Пол, който по-рано тази седмица заяви, че иска да поднесе най-голямата изненада в спортната история като победи Джошуа, сподели и списък с желания за бъдещи опоненти, включително Фюри, Терънс Крауфорд и Канело Алварес.

„Никой не е направил повече за бокса през последното десетилетие от мен. Мисля, че ако хората наистина се интересуваха от бокса, щяха да искат аз да спечеля", добави Джейк Пол.