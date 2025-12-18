"Черноморец" освободи бивш национал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Черноморец” се разделя с трима футболисти. Бившият национал Калоян Кръстев, юношата на “Левски” Тодор Чаворски и игралият в “Черно море” и “Добруджа” халф Павел Георгиев са уведомени от клубното ръководство, че няма да се разчита на тях през пролетния полусезон.

26-годишният таран Калоян Кръстев, ритал у нас за “Славия”, ЦСКА, “Берое”, “Локо” (София), дойде в Бургас през лятото от ЦСКА 1948, но рядко беше титуляр, с два отбелязани гола.

Спортно-техническият щаб на “Черноморец” води преговори за разтрогване на договорите на триото, които са до юни 2026 година.