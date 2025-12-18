ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дойде краят и на Audi RS 3

"Черноморец" освободи бивш национал

Велизар Маджаров

1288
Калоян Кръстев подписа с "Черноморец" през лятото. Снимка: сайт на "Черноморец"

“Черноморец” се разделя с трима футболисти. Бившият национал Калоян Кръстев, юношата на “Левски” Тодор Чаворски и игралият в “Черно море” и “Добруджа” халф Павел Георгиев са уведомени от клубното ръководство, че няма да се разчита  на тях през пролетния полусезон.

26-годишният таран Калоян Кръстев, ритал у нас за “Славия”, ЦСКА, “Берое”, “Локо” (София), дойде в Бургас през лятото от ЦСКА 1948, но рядко беше титуляр, с два отбелязани гола.

Спортно-техническият щаб на “Черноморец” води преговори за разтрогване на договорите на триото,  които са до юни 2026 година. 

