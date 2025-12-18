3 520 000 милиона евро от УЕФА за българските клубове идват през март

Българските футболни клубове ще си разделят 3,520 милиона евро от фонд „Солидарни плащания на УЕФА" през месец март 2026 година, обяви днес по време на жребия за четвъртфиналите в турнира за купата на България президентът на Професионалната футболна лига (БПФЛ) Атанас Караиванов.

По принцип тези суми по това перо пристигат през януари или февруари всяка година, но сега от УЕФА са обявили, че ще има забавяне.

Тази сума е около 70 % от всички пари, които европейската централа ще изпрати към българските отбори. Въпросните малко над три милиона и половина евро ще бъдат разпределени между отбори от Първа и от Втора лига, но колко ще вземат втородивизионните тимове, ще решат тези от елита на свое съвещание през януари, уточни още Караиванов и каза, че сумата може да бъде предвидена вече в бюджетите за март.

Останалите приблизително 30 на сто от този фонд ще дойдат през юни и юли, като те ще се разделят само между отборите от елита.