Само Малена Замфирова стигна до 1/8-финалите в Кареца

Само Малена Замфирова от българите се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Кареца (Италия) от световната купа по алпийски сноуборд.

16-годишната сензация даде 11-о време в квалификациите.

В първия кръг на елиминациите, които стартират в 14 ч, Малена ще се състезава с украинката Аннамари Данча.

Другата представителка на България при дамите Теодора Пенчева отпадна след първия манш.

При мъжете миналогодишният победител в Кареца Радослав Янков се нареди 23-и в квалификациите. Веднага след него се класира Алексадър Кръшняк.

Останалите трима българи, които стартираха в пресявките - Тервел Замфиров, Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски, приключиха участието си след първия манш.