Дойде краят и на Audi RS 3

Български съдия свири втори мач на световното в Бразилия

Добромир Добрев Снимка: FIVB

Българският съдия Добромир Добрев получи втори наряд за световното клубно първенство по волейбол за мъже в Бразилия.

FIVB му повери дуела между представителя на домакините "Волей Рената" и катарския "Ал Раян". Двубоят започва тази нощ от 1,30 часа.

Добрев вече ръководи мач на "Ал Раян", който отборът загуби с 0:3 от друг бразилски тим – "Прая". Той имаше наряд и като втори съдия на мача "Сада" – "Свехли" (3:0).

Миналата седмица съдията ни беше и на световното клубно първенство за жени. Освен двубои от груповата фаза му беше поверено да бъде втори рефер на малкия финал, в който "Прая" победи "Осаско" с 3:0 в бразилско дерби.

Добромир Добрев Снимка: FIVB

