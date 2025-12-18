Боримиров: Титлата е приоритет на "Левски", но ще гоним и купата

Изпълнителният директор на „Левски" Даниел Боримиров сподели впечатленията си от жребия за 1/4-финалите в турнира за купата на България. Той сподели, че за „сините" е голямо предизвикателство да изиграят няколко мача за кратко време с „Лудогорец", но ако „Левски" иска да печели който и да е турнир, трябва да победи всеки.

„Падна ни се „Лудогорец", предстои ни тежък мач в Разград, но ако искаме да спечелим Купата трябва да побеждаваме във всеки мач. Ще гоним и купата, и първенството. Титлата е приоритет", започна Боримиров.

„Голямо предизвикателство е да играем толкова мачове с „Лудогорец" за няколко дни. Първият мач за Суперкупата е с тях, после за Купата. Ще се постараем да се представим по най-добрия възможен начин, да сме подготвени на ниво", продължи изпълнителният директор на „сините".

Той коментира и селекционните въпроси.

„Към момента не мога да кажа нищо по селекцията. Към момента няма оферти към наши играчи. Водим разговори, най-вероятно ще има футболисти, с които ще се разделим. С колко смятаме да се разделим и с колко ще успеем е друга тема. Когато има нещо ще разберете от нашия сайт", коментира той.

Боримиров даде оценка и на вече отминаващата 2025 година.

„Давам отлична оценка за 2025 година. Трябва да бъдем по-ефективни в завършващата фаза. Имахме доста пропуски през този полусезон, но сме и с най-резултатното нападение. Добре е, че създаваме положения, но трябва да реализираме още повече", завърши Боримиров.