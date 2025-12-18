Малена Замфирова 11-а в Кареца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малена Замфирова завърши 11-а в паралелния гигантски слалом от световната купа по алпийски сноуборд в Кареца (Италия).

16-годишната сензация даде 11-о време в квалификациите, а в 1/8-финалите отстъпи срещу украинката Аннамари Данча, след като падна при една от първите врати и не можа да навакса изоставането си.

Победителка стана австрийката Забине Пайер.

Другата представителка на България при дамите Теодора Пенчева отпадна след първия манш на квалификациите.

При мъжете миналогодишният победител в Кареца Радослав Янков се нареди 23-и в пресявките. Алексадър Кръшняк бе 24-и.

Световният шампион Тервел Замфиров, Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски приключиха още след първия манш.

Първи стан италианецът Роланд Фишналер.