Куриозен рекорд с 8 смени на един отбор в Нидерландия

Снимка: facebook.com/gaeagles/

Куриозен рекорд за смени записа "Гоу Ахед Ийгълс" в 1/16-финалите на турнира за купата на Нидерландия.

При гостуването си на "Рода" в Керкраде тимът се наложи след 1:1 в редовното време и продълженията и 3:1 при дузпите. Треньорът на "Гоу Ахед Ийгълс" Мелвин Боел извърши общо 8 смени.

5 бяха максималните позволени в редовното време. Една бонус бе получена за продълженията. В тях пък 2 пъти бе приложено правилото за смяна при съмнение за мозъчно сътресение.

В друг 1/16-финал "Хееревнеен" на националния защитник Християн Петров отстрани гранда "Фейенорд" след 3:2 в Ротердам. Българинът влезе като смяна в 69-ата минута.

