Играчът с най-дълъг стаж в "Арда" си тръгна

2708

Иван Тилев вече не е част от отбора на "Арда" (Кърджали), информираха официално от клуба.

Това се случи след среща с ръководството на клуба, на която двете страни решиха договорът на футболиста да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Тилев е играчът с най-дълъг престой на „Арена Арда".

„Той бе привлечен през 2020 година, като изигра 184 мача, в който отбеляза 15 гола, записвайки своето име със златни букви във вековната история на "Арда".

Ръководството на "Арда" благодари на Иван Тилев за всичко, което е направил за клуба и му пожелава успех в кариерата", добавиха от клуба от Кърджали.

