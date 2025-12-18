Хванатият с допинг Божидар Андреев: Взех веществото, защото жена ми не можеше да забременее

Хванатият с допинг щангист Божидар Андреев обясни как е взел забраненото вещество местеролон. Според Андреев то по никакъв начин не помага в спорта, но е имал нужда от него, за да създаде дете. Местеролонът е известен със своите силни андрогенни свойства, като повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики.

Тестът е извършен на 15 октомври - ден преди да съобщи, че се е родила дъщеря му Мария. Андреев се отказа от спорта след игрите в Париж, но планираше завръщане за европейското първенство през пролетта на следващата година.

"Да, знаех, че съм приел това вещество - обясни Андреев пред Би Ти Ви. - Това е след олимпиадата вече, след като спечелих медал и като приключих вече с щангите. Реших да създавам семейство и защото жена ми не можеше да забременее, реших да взема мерки. Взех това нещо, за да създам семейство. Успях и ми се роди една прекрасна дъщеря. По принцип това вещество с нищо не може да ми помогне в щангите. Не съм го взел това нещо, за да вдигам щанги. Защото аз мога и без такива работи да вдигам щанги и съм го доказвал и показвал. Жена ми имаше малко проблеми, не можеше да забременее и аз трябваше да взема мерки, за да създам семейство."

Андреев разясни и как се е стигнало до проверката от страна на Международната агенция за тестване (ITA). "Дойдоха на 15 октомври. Вече бяхме решили да почнем да вдигаме щанги и дойдоха да ми вземат проба. На 25 октомври пак дойдоха. Излезе, че първата е положителна. Дал съм обяснение за какво става въпрос, надявам се там вече да ме разберат. Въобще не знам какво наказание ще има, описал съм всичко, решението е от тях."

Божидар е категоричен, че не съжалява. "Направил съм го за нещо, на което се радвам много повече, отколкото на други неща. Дали ще се върна? Зависи какво ще е наказанието. Ако е 4 години, няма смисъл. Но ако са по-малко години, ще го изтърпя и ще се върна, за да им докажа, че пак мога да вдигам щанги и без хапчета."

"Мога да кажа на хората да не бързат да съдят, като не знаят за какво става въпрос. Като не знаят за какво съм го ползвал, по-добре да си мълчат."