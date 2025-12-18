Сестри Стоеви на 1/4-финал в Астана след разгром над индийки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Астана (Казахстан).

Поставените под номер 1 в схемата българки разгромиха в първия си двубой Аня Джордан и Ким Матович (Словения) с 21:4, 21:5. Следващите им съпернички ще бъдат представителките на Индия Прагати Парида и Вишаха Топо.

На единично Стефани Стоева спечели без игра след отказ на съперничката й Хок Ин Лам (Португалия) и във втория кръг утре ще срещне Имад Самия (Индия).

При мъжете Цветомир Стоянов, който преодоля квалификациите след две победи, постигна трети успех - над Чжъ-Рон Тан (Австралия) с 21:7, 21:7. В спор за място на четвъртфиналите той ще играе с водача в схемата Прахдиска Багас Шудживо (Индия).

Габриела Стоева и Евгени Панев също са на четвъртфинал при смесените двойки след успех срещу представителите на домакините Хайтмурат Кулматов и Айша Жумабек с 21:16, 21:16.

На двойки мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов загубиха от канадците Лай Ин Чун и Хин Лу Уон с 14:21, 16:21.