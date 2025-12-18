ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милена Тодорова с безгрешна стрелба за второ най-добро класиране през сезона

Милена Тодорова Снимка: IBU

Най-добрата ни биатлонистка Милена Тодорова за втори пореден спринт на 7,5 км от световната купа по биатлон бе безгрешна в стрелбата с 10 от 10 и се нареди 26-а в Гран Борнан (Фр). Миналата седмица в Хохфилцен бе 12-а, като това са двете ѝ най-добри класиране през сезона до момента.

По-слабо ски бягане отреди на Милена 26-ата позиция, която ѝ носи 15 точки за световната купа. Така тя се изкачи с 4 места и е 29-а в генералното класиране с 67 точки.

Само Тодорова ще кара в преследването на 10 км в събота, тъй като останалите българки останаха извън топ 60 на спринта.

С 2 пропуска Лора Христова е 74-а, с 1 Валентина Димитрова завърши 77-а, а с 3 Мария Здравкова е 89-а.

Победата в спринта бе за шведката Хана Йоберг, следвана от французойката Лу Жанмоно и италианката Доротея Вирер. И трите свалиха всички мишени. 

Милена Тодорова Снимка: IBU

