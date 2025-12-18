ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" лети от Турция към Шотландия за мача с "Рейнджърс"

Снимка: Startphoto.bg

Серийният шампион у нас "Лудогорец" (14 титли поред) стартира зимната си подготовка на 4 януари.

Отборът ще се събере в турския курорт Белек, като тренировъчните занимания започват на следващия ден. По време на лагера в южната ни съседка шампионите ще изиграят два контролни мача - на 11 януари срещу унгарския "Пакш" и 3 дни по-късно срещу полския "Раков".

"Лудогорец" ще остане в Белек до 20 януари. В същия ден тимът лети директно за Глазгоу, където на 22 януари му предстои мач от VII кръг на основната фаза на Лига Европа срещу местния "Рейнджърс".

Разградчани се прибират в България на 23 януари вечерта, като ще кацнат във Варна.

