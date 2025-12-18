6 топмача в България само в рамките на месец

6 топмача ще има само в рамките на месец у нас. Това стана ясно след тегленето на жребия за 1/4-финалите за купата на България. За първи път от година насам срещите предполагат да са толкова люти и завързани, че феновете на играта у нас може да са повече от доволни. Двубоите от 1/4-финалите на турнира ще се проведат в периода 10-12 февруари.

Носителят на купата и шампион през последните 14 години ще е домакин на “Левски”. Така само в рамките на месец столичани и разградчани ще премерят сили 3 пъти. Първо с мач за суперкупата на 3 февруари, следва сблъсъкът за националното отличие, а в първите дни на март предстои и двубой за първенството.

1/4-финалите за купата ще предложат и дерби на цесекатата. ЦСКА ще е домакин на адашите от ЦСКА 1948. Дни по-късно двата тима ще се изправят един срещу друг и за първенството.

Един от пловдивските отбори със сигурност няма да стигне до 1/2-финалите за купата, след като “Локо” ще приеме “Ботев” в битката за топ 4. Последният 1/4-финал пък буди най-малък интерес - “Ботев” (Враца) срещу “Арда”.

“Хубаво е, че играем срещу “Левски”. Надявам се, че ще бъде интересно за всички. Надявам се да нямаме пак контузени, защото последните 6 месеца страдаме доста. Борим се за всичко”, каза техническият директор на “Лудогорец” Козмин Моци.

Шефът в “Левски” Даниел Боримиров пък призна, че приоритет пред отбора е шампионската титла. Но пък играчите на Хулио Веласкес ще хвърлят усилия и върху купата.

В същото време стана ясно, че родните клубове ще си разделят 3,520 млн. евро от фонд “Солидарни плащания на УЕФА”. 2,5 млн. евро от тях ще постъпят в БФС, която трябва да ги раздели между тимовете през март. Останалата част, която може и да е повече от милион, в зависимост от представянето на “Лудогорец” в Европа, ще пристигне през лятото.

Тимовете, които не спазват правилото за бройката на чужденци, няма да получат пари от УЕФА.

