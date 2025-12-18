Моделът на управление отказал “Левски” от сделка със Sport Republic (Обзор)

Компанията Sport Republic на бизнесмена Драган Шолак за втори път се отказа да придобие мажоритарния дял от “Левски”. Няколко месеца огромната корпорация, в чието портфолио влизат редица европейски клубове, води разговори с ръководството на “сините”. Мажоритарният собственик на столичани Наско Сираков дори бе упълномощил хора от неговия екип, които да водят преговорите с компанията.

Както преди 2 г., и сега обаче сделка няма да има. А причината за това, поне според кандидат-собственика, е заради родния клуб. Ръководството на “Левски” не вижда клуба като част от многоклубен модел, каквито бяха плановете на компанията на сръбския бизнесмен. Това стана ясно от съобщение на Sport Republic.

“Sport Republic потвърждава, че е приключила дискусиите относно потенциална инвестиция в “Левски”. “Левски” е в силна спортна и организационна позиция, с ясна инерция и искреното ни желание е клубът да продължи тази положителна траектория.

От самото начало интересът на Sport Republic към “Левски” произтичаше от убеждението, че като част от по-широката ни футболна екосистема можем да допринесем за по-нататъшното развитие на клуба. По време на конструктивния ни обмен с ръководството на “Левски” обаче стана ясно, че те не виждат клуба като част от многоклубен модел. Ние напълно уважаваме тази позиция, но това означава, че не успяхме да постигнем споразумение, тъй като Sport Republic е многоклубна организация. Следователно решението ни да не продължаваме трябва да се разбира не като преценка за настоящата ситуация на “Левски”, а като въпрос на стратегическо съгласуване и съвместимост на моделите. “Левски” остава клуб с горда история, страстна подкрепа и специално място в българския футбол и желаем на неговото ръководство, играчи и фенове продължаващ успех през следващите години.

Sport Republic остава ангажирана с инвестирането и развитието на устойчиви, конкурентни футболни организации в цяла Европа, които се вписват в нашата съгласувана многоклубна рамка”, се казва в съобщението на компанията.

Отказът на продължаване на преговорите от страна на “Левски” не трябва да е изненада. Още преди месец Наско Сираков в свое писмо обясни, че иска да има ясни гаранции за автономия и идентичност на клуба, защита от “сателитен” модел - или иначе казано “Левски” да не бъде използван за обиграване на играчи в полза на други клубове от групата и други, като гаранции за спортни резултати и устойчивост. В портфолиото на Sport Republic влиза турският “Гьозтепе”, който в момента е воден от най-успешния треньор в историята на “сините” Станимир Стоилов. Под шапката на голямата чуждестранна фирма са още английският “Саутхемптън”, френският “Валансиен” и малийският “Мали Коура”.