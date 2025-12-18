Световен шампион с Франция и бивше гадже на Памела Андерсън стана артист

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият защитник Адил Рами, който е световен шампион с Франция през 2018, успешно се преквалифицира, като от януари ще бъде актьор в театралната постановка "Игра на истина" на Филип Льолуш в театър "Аполо" в Париж, пише вестник "Льо Паризиен", цитиран от БТА.

Ексфутболистът се радва на голяма популярност във Франция, като вече участва с успех в "Танцувай със звездите" и "Големите глави".

"Животът ми като футболист бе забавление и ме подготви за живота ми на актьор", казва не без самочувствие бившият играч на "Милан", "Валенсия", "Севиля", "Лил", "Марсилия" и "Фенербахче".

Адил Рами, който е от марокански произход, имаше връзка с американската актриса Памела Андерсън, като двамата живяха няколко месеца заедно в имение в Касис до Марсилия, преди да са разделят.