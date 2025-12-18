ЦСКА 1948 срещу тима на Мъри Стоилов в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА 1948 стартира зимната си подготовка на 4 януари, когато футболистите от представителния ни тим ще преминат задължителните функционални изследвания.

На 5 януари тимът от Бистрица заминава на подготвителен лагер в турския курорт Белек, където ще остане до 2 февруари.

Вторият във временното класиране на Първа лига ще срещне водения от Станимир Стоилов "Гьозтепе" в контрола на 10 януари. На следващият ден футболистите на Иван Стоянов ще премерят сили с румънския "Рапид" (Букурещ).

Следващите приятелски срещи на ЦСКА 1948 са срещу ЛАСК (Линц, Австрия) на 15 януари, с полския "Ягелония" (Бялисток) на 19 януари, със словашкия "Спартак" (Търнава) на 22 януари, със "Слован" (Братислава, Словакия) на 26 януари и с "Гангуон" (Република Корея) на 1 февруари.