Григор Димитров официално се раздели с най-успешния си треньор

Григор Димитров официално обяви, че вече не работи с треньора, с когото постигна най-големите успехи в кариерата си.

В екип с Даниел Валверд, тенисист №1 на България в историята спечели финалите на АТП в Лондон и стана №3 в света през 2017 г.

"8 години? Това бе невероятно пътуване с теб - на и извън корта. Благодаря ти за уроците, усмивките и спомените, които споделихме. Благодаря ти, че повярва в мен и ме накара да покажа най-доброто от себе си. Ти винаги ще присъстваш в моята лична история. Желая ти най-доброто в следващото ти приключение", написа Димитров.

Наскоро той се раздели и с британеца Джейми Делгадо, а вече работи с белгиеца Ксавие Малис.