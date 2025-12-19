ЦСКА платил 800 хил. евро за бразилеца Перейра

От бразилския клуб "Клуба де Регатас Бразил" са потвърдили, че са продали крилото Лео Перейра на българския ЦСКА за сума около 800 хиляди евро, съобщи журналистът Тиаго Менезес.

От сделката ще се възползва и "Атлетико" (Гояниенсе), който държи 50% от правата на футболисти, и ще получи около 2,5 милиона бразилски реала или близо 400 хиляди евро.

Крилото Лео Перейра е на 25 години и през 2025 игра последователно под наем за "Витория" (Баия) и "Спорт Ресифе". За първия отбор той записа 6 мача и едно попадение, докато за "Спорт Ресифе" изигра 16 мача, в които вкара три гола. Той е роден в Бауру и е преминал през академията на гранда "Гремио".