Харисън Форд ще получи наградата за цялостен прино...

Нов руснак ще се бори за България

Шамил Мамедов

Руснакът Шамил Мамедов получи разрешение да се състезава за България от управителния съвет на федерацията.

„За" допускането на родения в Дагестан борец гласуваха петима членова на управата, трима бяха "против", други трима се въздържаха, сред тях и бе и президентът Станка Златева.

„Продължавам да отстоявам позицията си, че не трябва да взимаме чужди спортисти, а да създаваме наши, каквато беше и моята предизборна платформа", каза Станка Златева.

След края на управителния съвет един от членовете - световният шампион Рахмат Сукра, подаде оставка.

24-годишният Мамедов е бронзов медалист от световното първенство в Белград през 2023 г. Състезава се в категория до 65 кг на свободната борба.

През месец януари Мамедов получи български паспорт, процедурата бе задействана от предишното ръководство на федерацията.

В същата категория у нас се състезава Микяй Наим, европейски вицешампион.От подрастващите в тази категория са още Денис Наим, брат на Микяй, както и Ердал Галип.

Шамил Мамедов

