Нов руснак ще се бори за България

Руснакът Шамил Мамедов получи разрешение да се състезава за България от управителния съвет на федерацията.

„За" допускането на родения в Дагестан борец гласуваха петима членова на управата, трима бяха "против", други трима се въздържаха, сред тях и бе и президентът Станка Златева.

„Продължавам да отстоявам позицията си, че не трябва да взимаме чужди спортисти, а да създаваме наши, каквато беше и моята предизборна платформа", каза Станка Златева.

След края на управителния съвет един от членовете - световният шампион Рахмат Сукра, подаде оставка.

24-годишният Мамедов е бронзов медалист от световното първенство в Белград през 2023 г. Състезава се в категория до 65 кг на свободната борба.

През месец януари Мамедов получи български паспорт, процедурата бе задействана от предишното ръководство на федерацията.

В същата категория у нас се състезава Микяй Наим, европейски вицешампион.От подрастващите в тази категория са още Денис Наим, брат на Микяй, както и Ердал Галип.