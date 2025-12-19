Почина легендарен норвежки треньор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният норвежки треньор Оге Харейде е починал на 72-годишна възраст, съобщиха от семейството му.

В последните години той се бореше с рак на мозъка.

Харейде бе селекционер на родината си от 2003 до 2008 г.

След това изведе Дания до 1/8-финалите на световното първенство през 2018 в Русия, като "червеният динамит" отпадна след изпълнение на дузпи от бъдещия финалист Хърватия.

За последно води Исландия от 2023 до 2024.

Като футболист печели трофеи с някои от най-големите скандинавски отбори, като "Малмьо", "Розенборг" и "Брьондби".

Харейде е бивш защитник и на английските "Манчестър Сити" и "Норич".