ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Харисън Форд ще получи наградата за цялостен прино...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21942638 www.24chasa.bg

Футболна легенда предизвика фурор на световното по дартс

820
Питър Крауч

Култовият бивш английски национал Питър Крауч предизвика фурор, след като се появи на световното първенство по дартс в Лондон.

201-сантиметровият дългуч се бе настанил сред колоритните фенове в "Али Пали", а щом камерите го показаха всички станаха на крака с бурни овации и песни в негова чест.

В рамките на само 36 секунди Крауч бе показан цели 6 пъти. Самият той се включи във "вълната" на феновете.

Бившият нападател, който сега е на 44 г., игра през кариерата си в "Тотнъм", "Куинс Парк", "Портсмут", "Астън Вила", "Норич", "Саутхемптън", "Ливърпул", "Сток Сити" и "Бърнли".

За Англия има 42 мача с 22 гола.

Питър Крауч

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата