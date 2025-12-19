Футболна легенда предизвика фурор на световното по дартс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Култовият бивш английски национал Питър Крауч предизвика фурор, след като се появи на световното първенство по дартс в Лондон.

201-сантиметровият дългуч се бе настанил сред колоритните фенове в "Али Пали", а щом камерите го показаха всички станаха на крака с бурни овации и песни в негова чест.

В рамките на само 36 секунди Крауч бе показан цели 6 пъти. Самият той се включи във "вълната" на феновете.

Бившият нападател, който сега е на 44 г., игра през кариерата си в "Тотнъм", "Куинс Парк", "Портсмут", "Астън Вила", "Норич", "Саутхемптън", "Ливърпул", "Сток Сити" и "Бърнли".

За Англия има 42 мача с 22 гола.