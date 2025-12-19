Флик хванал с хитър трик "къртицата" в "Барселона"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С хитър финт треньорът на "Барселона" Ханзи Флик е разобличи "къртицата" в отбора, разкриват в Испания.

Германецът бил бесен, защото в последно време постоянно от съблекалнята излизала конфиденциална информация. Той имал подозрение кой снася на медиите.

Затова в понеделник му казал, че полякът Войчех Шчесни ще бъде на вратата в мача за купата на краля срещу "Гуадалахара" следващия ден. Тази информация била разпространен.

Флик обаче пусна сънародника си Марк-Андре тер Стеген, който пази след пауза от 7 месеца заради травма.

Не става ясно кой е "къртицата", но в "Барса" вече са наясно с това.