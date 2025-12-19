ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращите гръцки фермери са готови да посрещн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21942858 www.24chasa.bg

Флик хванал с хитър трик "къртицата" в "Барселона"

3400
Ханзи Флик Снимка: Ройтерс

С хитър финт  треньорът на "Барселона" Ханзи Флик е разобличи "къртицата" в отбора, разкриват в Испания.

Германецът бил бесен, защото в последно време постоянно от съблекалнята излизала конфиденциална информация. Той имал подозрение кой снася на медиите.

Затова в понеделник му казал, че полякът Войчех Шчесни ще бъде на вратата в мача за купата на краля срещу "Гуадалахара" следващия ден. Тази информация била разпространен.

Флик обаче пусна сънародника си Марк-Андре тер Стеген, който пази след пауза от 7 месеца заради травма.

Не става ясно кой е "къртицата", но в "Барса" вече са наясно с това.

Ханзи Флик Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание