Почина известен треньор в "Етър", работил главно с деца и юноши

На 83-годишна възраст тази нощ е починал Васил Матев – бивш футболист на "Етър", а след това най-успешния треньор в детско-юношеската школа на клуба, съобщи във фейсбук известният летописец на "виолетовите" Ангел Ганцаров.

Роден е на 22 февруари 1942 г. в Златарица. Играл е 6 сезона за "Етър" в "Б" група – от 1962 до 1968 г.

След приключване на състезателната си кариера постига най-големите успехи на "виолетовата" школа. През 1979 г. с детския отбор печели първите сребърни медали в историята на клуба от Републиканско първенство, а 2 години по-късно, с почти същия отбор, като юноши-младша възраст и бронзови медали от първенството.

От този отбор през 1995 и 1997 г. Красимир Балъков е избран за футболист №1 на България, а през 2001 г. за №1 на Велико Търново за 20-ти век. Трифон Иванов става №1 на страната за 1996 г., Георги Георгиев и Генчо Генчев стават републикански шампиони за мъже през 1991г., а Николай Арнаудов и Румен Данков играят в мъжкия отбор, а после му стават и треньори.

Най-големият успех на Васил Матев в школата е през 1987 г., когато воденият от него отбор за юноши-младша възраст става Републикански шампион. От този отбор Калоян Чакъров става шампион и с мъжете през 1991 г., а в мъжкия отбор играят още Ценко Серафимов и Драгомир Дошков.

Погребението на Васил Матев ще бъде в Златарица, а датата и часът ще бъдат уточнени допълнително.