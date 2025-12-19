ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" подписа със свой юноша за 3 г.

Изпълнителният директор и Радостин Стоилов подписват договора. Снимка: "Левски"

Юношата на „Левски" Радостин Стоилов подписа професионален договор с родния си клуб. Контрактът е за срок от три години, обявиха от "Герена".

Радостин Стоилов е роден на 1 януари 2008 година. Той е част от Академия „Левски" от 2019 година. Записва 137 мача и вкарва 50 гола за отборите в Столичното първенство (до 14 г.), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години и за Купа БФС.

През настоящия сезон полузащитникът играе за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига записвайки 16 мача, в които отбеляза 3 гола.

През сезон 2024/2025 спечели със съотборниците си титлата в Елитната юношеска група до 17 години, като е избран и за най-добър футболист в първенството. През сезон 2021/2022 печели и титлата в Столичното първенство със „сините".

