Мирослава Минчева е стрелец №1 на България за 2025 г.

Мирослава Минчева спечели приза за стрелец номер 1 на България за годината. На церемония на стрелбище комплекс "Гео Милев" в София Българският стрелкови съюз отличи най-добрите състезатели за 2025-а година.

Минчева заслужи признанието с европейската си титла на шампионата на Стария континет с малокалибрено оръжие, както и със златото в дисциплината трио от Европейското първенство в Шатору през лятото.

Съотборничката на Мирослава Минчева в Светкавица (Търговище) - Антоанета Костадинова, зае второ място в класацията. Олимпийската вицешампионка от Токио 2020 завоюва бронз на Европейското първенство в Шатору и злато в дисциплината трио.

Третата позиция е за състезателката на Тракия (Пловдив) Лидия Ненчева, която заедно с Минчева и Костадинова спечели Европейска титла в дисциплината трио.

Самуил Донков (Левски) е четвърти, а в топ 10 при мъжете и жените попадат още Адиел Илиева (Ап Спорт), Кирил Киров (Тракия), Антон Ризов (Тракия), Христо Ненов (Стрелба Варна), Таня Ризова (Тракия) и Николай Панов (Тракия).

В класацията за най-добрите състезатели при юношите и девойките първото място е за Дамян Илиев (Локомотив Русе), следван от Николая Раденкова (Светкавица), Виктор Бонев (Тракия), Борис Димитров (Стрелба Варна), Калоян Петков (Диана Ямбол), Магдалина Стаменова (Левски), Мария Атанасова (Августа Стара Загора), Памела Попова (Диана Ямбол), Теа Илиева (Левски) и Ивана Вълкова (Левски).

Всички призьори бяха наградени от председателя на Български стрелкови съюз и президент на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.