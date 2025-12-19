Чех за първи път в историята спечели старт от световната купа по ски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ян Забистран се превърна в първия в историята чех, спечелил старт от световната купа в алпийските ски.

Със стартов номер 29 той изненадващо завърши на първото място супергигантския слалом в италианския курорт Вал Гардена.

27-годишният Забистран взе дистанцията за 1,24,86 мин, а досега имаше само едно влизане в топ 10 - осмо място на супергигантския слалом в Квитфил (Норвегия) на 9 март 2025.

Швейцарският носител на световната купа в последните 4 г. Марко Одермат остана на 0,22 сек зад Забистран, а италианецът Джовани Францони, финиширал 3-и, бе по-бавен с 0,37 сек.

В генералното класиране за световната купа води Одермат с 685 точки, втори е норвежецът Хенрик Кристоферсен с 302 точки, а трети сънародникът му Тимон Хауган с 281 точки.

В класирането за малкия кристален глобус в супергигантския слалом също лидер е Марко Одермат с 225 точки пред Винсент Крихмайер от Австрия с 209 и сънародникът му Рафаел Хаазер със 146.