Съдът отмени избора на Весела Лечева в БОК, както и вота за изпълнително бюро и контролен съвет

Състав на СГС, търговско отделение VI-5 отмени избора на Весела Лечева като председател на БОК на общото събрание на 19 март. Също така са отменени изборът на изпълнително бюро и контролен съвет.
Решението е по обединеното дело 20251100900591 по исковите молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков.
Решението е взето при присъствието на Весела Лечева и Слави Бинев като трети лица - помагачи.
Решението подлежи на обжалване в апелативния съд в двуседмичен срок от връчването на решението на страните.