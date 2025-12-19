ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

950 тона хуманитарна помощ пътува от Кипър за Газа

Съдът отмени избора на Весела Лечева в БОК, както и вота за изпълнително бюро и контролен съвет

Весела Лечева

Състав на СГС, търговско отделение VI-5 отмени избора на Весела Лечева като председател на БОК на общото събрание на 19 март. Също така са отменени изборът на изпълнително бюро и контролен съвет.

Решението е по обединеното дело 20251100900591 по исковите молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков.

Решението е взето при присъствието на Весела Лечева и Слави Бинев като трети лица - помагачи.

Решението подлежи на обжалване в апелативния съд в двуседмичен срок от връчването на решението на страните.

Весела Лечева

