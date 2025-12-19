Руснакът Сафонов спасил със счупена ръка 4-те дузпи във финала за междуконтиненталната купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още по-впечатляващо става постижението на руския вратар Матвей Сафонов, който във финала за междуконтиненталната купа спаси 4 дузпи срещу бразилския "Фламенго" и донесе трофея на френския гранд ПСЖ.

Оказа се, че той е извършил подвига със счупена ръка.

„Матвей Сафонов е получил фрактура на лявата ръка по време на мача срещу "Фламенго". Състоянието му ще бъде преценено отново след 3-4 седмици", се казва в изявлението парижани.

В Ал Раян (Катар) "Фламенго" вкара само първата дузпа, а следващите 4 Сафонов отрази. ПСЖ би с 2:1 след 1:1 в редовното време и продълженията.