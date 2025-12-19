ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

950 тона хуманитарна помощ пътува от Кипър за Газа

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21945668 www.24chasa.bg

Руснакът Сафонов спасил със счупена ръка 4-те дузпи във финала за междуконтиненталната купа

3920
Матвей Сафонов спасява една от дузпите срещу "Фламенго". Снимка: Ройтерс

Още по-впечатляващо става постижението на руския вратар Матвей Сафонов, който във финала за междуконтиненталната купа спаси 4 дузпи срещу бразилския "Фламенго" и донесе трофея на френския гранд ПСЖ.

Оказа се, че той е извършил подвига със счупена ръка.

„Матвей Сафонов е получил фрактура на лявата ръка по време на мача срещу "Фламенго". Състоянието му ще бъде преценено отново след 3-4 седмици", се казва в изявлението парижани.

В Ал Раян (Катар) "Фламенго" вкара само първата дузпа, а следващите 4 Сафонов отрази. ПСЖ би с 2:1 след 1:1 в редовното време и продълженията.

Матвей Сафонов спасява една от дузпите срещу "Фламенго". Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата