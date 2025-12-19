ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

950 тона хуманитарна помощ пътува от Кипър за Газа

Владо Илиев изпусна преследването в Гран Борнан за 0,03 сек, само Милена Тодорова завършва годината

Владимир Илиев

Лош ден имаха биатлонистите ни в спринта на 10 км от световната купа в Гран Борнан (Фр).

Лидерът на националния ни тим Владимир Илиев направи 3 пропуска при двете стрелби и болезнено остана само на 0,03 сек от утрешното преследване на 12,5 км.

За него се класират първите 60 в спринта, а той е 61-и с въпросното изоставане от румънеца Георге Бута, който свали и 10-те мишени.

С 2 пропуска Благой Тодев е 62-и, Антон Синапов също с толкова - 92-и, а с 4 грешки Васил Зашев завърши 101-и от 105-има участници.

Така през уикенда само Милена Тодорова ще представя България в последните стартове за 2025 г.

Като 26-а в спринта тя влезе в преследването на 10 км, а при добро представяне в него може да се надява на квота за първия за сезона масов старт на 12,5 км в неделя.

Мъжкият спринт днес бе спечелен от норвежеца Ветле Шостад Кристансен (0), втори е сънародникът му Йоханес Дале-Шевдал (0), а трети с 1 пропуск се нареди французинът Емилиен Жаклен.

